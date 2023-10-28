"Героев России убивают. Очень боимся": Супруг Вики Цыгановой рассказал о главном страхе

Супруг Вики Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов, рассказал Царьграду о происках врагов певицы, а также о главном страхе, что сейчас снедает их после всех громких историй, связанных с покушениями на жизнь реальных героев России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии