СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Техажев
    Зато понимает чиновник, купленный тем, что его семья , деньги и недвижимость, спокойно существуют за границами России...Если друг оказалс...
  • Юдкевич Сергей
    И никто не понимает.Если друг оказалс...
  • Nikolay Stepanov
    Это всё прописные истины. Почему Россия не осознает этого, не понимаю.Если друг оказалс...

Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран

Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран

Для меня достаточно странно, что мы заговорили об антироссийских действиях соседнего Казахстана только сейчас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
Это всё прописные истины. Почему Россия не осознает этого, не понимаю.
Ответить
19 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
И никто не понимает.
Ответить
11 час.
Руслан Техажев
Зато понимает чиновник, купленный тем, что его семья , деньги и недвижимость, спокойно существуют за границами России. Неважно где. Для него важно противостояние интересам России, а за это его не трогают наши враги!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх