Для меня достаточно странно, что мы заговорили об антироссийских действиях соседнего Казахстана только сейчас.
Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Это всё прописные истины. Почему Россия не осознает этого, не понимаю.
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19 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
И никто не понимает.
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11 час.
Руслан Техажев
Зато понимает чиновник, купленный тем, что его семья , деньги и недвижимость, спокойно существуют за границами России. Неважно где. Для него важно противостояние интересам России, а за это его не трогают наши враги!
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11 час.
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