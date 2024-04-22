Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран

Это всё прописные истины. Почему Россия не осознает этого, не понимаю.

Руслан Техажев

Зато понимает чиновник, купленный тем, что его семья , деньги и недвижимость, спокойно существуют за границами России. Неважно где. Для него важно противостояние интересам России, а за это его не трогают наши враги!