Наводнение в Непале: более 1924 человек числятся пропавшими

В Непале наводнение с 26 августа унесло жизни 579 человек и оставило 1924 человека пропавшими, среди них 517 иностранцев, включая девять русских.
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