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Царьград

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Наводнение в Непале: более 1924 человек числятся пропавшими

Наводнение в Непале: более 1924 человек числятся пропавшими

В Непале наводнение с 26 августа унесло жизни 579 человек и оставило 1924 человека пропавшими, среди них 517 иностранцев, включая девять русских.

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