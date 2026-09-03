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Французский разработчик нейтрально-атомных процессоров Pasqal вышел на Nasdaq и привлёк $360 млн на развитие квантовых компьютеров

Французский разработчик нейтрально-атомных процессоров Pasqal вышел на Nasdaq и привлёк $360 млн на развитие квантовых компьютеров

Это четвёртый выход квантового стартапа на биржу через SPAC в 2026 году Французская компания Pasqal, развивающая квантовые вычисления на нейтральных атомах, завершила слияние с компанией Bleichroeder Acquisition и 28 августа начала торги на Nasdaq.

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