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Швейцарские власти отменили упрощенный въезд для дипломатов из России

Швейцарские власти отменили упрощенный въезд для дипломатов из России

Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что власти Швейцарии отменили упрощенную процедуру въезда для российских дипломатов и установили более строгие правила получения визы.

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