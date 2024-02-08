Швейцарские власти отменили упрощенный въезд для дипломатов из России

Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что власти Швейцарии отменили упрощенную процедуру въезда для российских дипломатов и установили более строгие правила получения визы.
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