Лидером шотландских националистов и главой правительства Шотландии стал пакистанец

Хамза Харун Юсаф родился 7.04.1985 в семье уроженца Пакистана Музаффара Юсафа (иммигрировал в Великобританию из городка Миан Чанну в пакистанской провинции Пенджаб) и Шааисты Бхутта (переехала из кенийской столицы Найроби, где её родители-пенджабцы ревностно служили английским колонизаторам и безжалостно эксплуатировали местное население, за что, разумеется, подверглись обструкции после достижения Кенией независимости).