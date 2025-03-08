8 Марта: пол прекрасный и не слабый

Юрий Ильинов

ЦРУ и ФБР: О причастности задержанного Шарифуллы к теракту в подмосковном «Крокусе» стало известно на допросе о другом теракте – в Афганистане Американская сторона подтвердила задержание в Пакистане Мохаммада Шарифуллы, который оказался причастен к террористическому акту в подмосковном Красногорске. Центральное разведывательное управление и ФБР США утверждают, что именно Шарифулла являлся организатором теракта в «Крокус Сити Холле» в марте прошлого года. Теракт, напомним, был совершён группой лиц, прибывших в Россию из республик Средней Азии, 22 марта 2024 года. Примечательно, что, на основании опубликованных ФБР США данных, Мохаммада Шарифуллу задержали на территории Пакистана по делу об организации теракта при выводе американских войск из Афганистана. Однако в ходе допроса выяснилась и его причастность к теракту в Российской Федерации. Шарифулла на допросе подтвердил, что является членом «ИГИЛ-Хорасан» (*международная террористическая группировка, запрещённая в России) и что именно он раздавал инструкции и готовил исполнителей к совершению преступления в подмосковном Красногорске. Минюст США подтверждает, что Шарифулла по кличке Джафар дал признательные показания и в ходе допроса рассказал о том, как сообщал исполнителям, где те возьмут автоматы Калашникова и другое оружие для совершения нападения на посетителей концертного зала в России. Из заявления американских властей: В ходе допроса ему были предъявлены фото террористов, которые числятся в международном розыске. Среди них – и те, кто совершил теракт в российском «Крокус Сити». Двоих он узнал, рассказав о том, что давал им инструкции. Действовал ли Джафар сам как идейный вдохновитель совершения теракта или же он лишь часть длинной цепи, американские спецслужбы пока не сообщают.