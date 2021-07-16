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Родители осуждают за выбранную специальность

Родители осуждают за выбранную специальность

Сейчас я оканчиваю университет по специальности микробиология. Учеба меня захватывает и очень вдохновляет.

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Елена игрик
Обычно, если студент толковый, на него запрос еще на последнем курсе из институтов и лабораторий приходит. Разбирают спецов с редкими специализациями, поэтому учитесь и не думайте.
Лариса Сергеевна
вброс такой вброс)))
Эдита Ковалева
Какое Вам дело до мнения окружающих. Главное, чтобы Вам нравилась Ваша будущая профессия. Вот и учитесь дальше.
Vera Dobryagina
Причём здесь ваши родные? Они свою жизнь построили, как сумели, а вам - строить вашу. Не надо никого слушать - чувствуете, что это ваше призвание, что вам это интересно, что на учёбу вы ходите с удовольствием - ну так и отлично! Не всем же секонд - хэндом торговать. Занимайтесь любимым делом, и ещё неизвестно, может эта ваша деятельность как раз будет очень перспективной, и даст вам возможность прилично зарабатывать.
Фаина Зименкова
Милая девушка, я читала и сердце кровью обливалось за вас. И в то же время, радовалась за вас, как было приятно читать, что вы занимаетесь любимым делом. Как это здорово, что вы занимаетесь тем, что вам интересно! Пожалуйста, не бросайте своего любимого дела, наберитесь сил, терпения и противодействия всему и всем, кто не одобряет ваш выбор, кто против него. Не им жить в этой профессии, а вам. Вы думайте только о себе, своем будущем, которое может вас ждать. Это так прекрасно, что вы занимаетесь тем, что вас влечет. У вас прекрасная профессия, творческая, перспективная, только не слушайте, пожалуйста, никого. Идите совей прямой дорогой, которую вы выбрали. Вот увидите, вы достигнете очень многого, и они еще увидят ваш триумф и очень пожалеют когда-нибудт о том, что препятствовали вам и не ценили вашего выбора. Вы - молодчина! Учитесь, набирайтесь знаний, опыта, мудрости и вы достигнете многого. Придут и деньги, и уважение, и главное, самоуважение. И работа ваша будет приносить вам удовлетворение, радость, а это ли не счастье, заниматься своим любимым делом?!
Gor Vik
передайте им, что они "Тупые"
Рита Исламова
Вы даже не представляете, какое счастье заниматься любимым делом!!! А достигните многого, только верьте в себя. Окружение Ваше - отстает от времени на целый ВЕК ! К сожалению. Когда Вы проявите себя, эти родные начнут перед Вами заискивать. Держитесь и дерзайте дальше. От тернии к звездам!
Юлия Гарро
Сейчас главное - закончить учёбу и получить диплом. А потом уже решайте для себя сами, чем заниматься: к чему душа лежит или что приносит доход?

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