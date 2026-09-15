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Царьград

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Захарова осудила Токио за отказ принимать итоги Второй войны

Захарова осудила Токио за отказ принимать итоги Второй войны

Мария Захарова на Всемирном фестивале молодежи осудила Токио за отказ признать итоги Второй мировой войны.

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