Мишустин утвердил обязанности для вице-премьера Мантурова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обязанности первого вице-премьера Дениса Мантурова. Среди них вопросы госполитики в области атомной и ракетно-космической промышленности, а также гособоронзаказ.
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