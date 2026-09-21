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В Архангельской области обработали 100% бюллетеней на выборах в Госдуму

В Архангельской области обработали 100% бюллетеней на выборах в Госдуму

По Архангельскому округу №76 победу одержал кандидат от «Единой России» Игорь Арсентьев, по Котласскому округу №77 — кандидат от ЛДПР Мария Харченко.

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