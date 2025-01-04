"Новый год — это харам": в Махачкале начали перекрывать заезд на смотровую площадку

Вадим Кузнецов

Медицина - это харам. Электричество - это харам. Элекроника - тоже харам. А самый главный харам - это деньги, которые не заработал, но получаешь. Местные жители сами строят стены своей реервации. Это их решение. Не нужно им мешать.