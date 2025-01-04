Avia.pro - СМИ Тарки. Небольшое село, затерянное в горах, с видом на Махачкалу. Здесь, под суровыми ветрами Тарки-Тау, время, кажется, остановилось, оставив в прошлом такие понятия, как праздники, радость и, что уж там, здравый смысл.
"Новый год — это харам": в Махачкале начали перекрывать заезд на смотровую площадку
Комментарии
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Михаил Воскресенский
Они сделали то чего хотели, вернулись в своё милое средневековье!
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12 час.
Вадим Кузнецов
Медицина - это харам. Электричество - это харам. Элекроника - тоже харам. А самый главный харам - это деньги, которые не заработал, но получаешь. Местные жители сами строят стены своей реервации. Это их решение. Не нужно им мешать.
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6 час.
Алекс Сэм
Если власти дадут заднюю и каким-либо образом не покарают этих не очень умных людей, то это будет разрастаться как раковая опухоль.
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4 час.
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