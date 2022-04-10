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Нарколог Брюн объяснил опасность горячих алкогольных напитков

Нарколог Брюн объяснил опасность горячих алкогольных напитков

Горячие алкогольные напитки представляют опасность для организма и способствуют быстрому опьянению. Об этом в воскресенье, 10 апреля, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

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