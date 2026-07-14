Она выиграла квартиру, но получила ее не без боя: как живет сейчас Ольга Солнце

В начале нулевых, в эпоху без смартфонов и соцсетей, «Дом-2» оказался промежуточным звеном в медийном пространстве, где «15 клевых людей» в реальном времени строили любовь, а зрители подглядывали за отношениями на проекте.
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