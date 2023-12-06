Что нельзя класть в сушильную машину?

Сушилка — один из бытовых приборов, который экономит не только время, но и пространство. Вместо того, чтобы развешивать мокрую одежду по квартире, сушильная машина может высушить одежду за считанные часы.
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