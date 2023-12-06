Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    И вправду всегда жалко было выбрасывать, поэтому я потом перешла на искусственные ели.5 рецептов, чтобы...
  • Элеонора Коган
    Всегда у меня ёлочка долго стояла, аж до 8 марта, я в воду добавляла сахар. марганцовку, аспирин.5 рецептов, чтобы...
  • Алиса Майская
    Сушеные грибы хранятся больше 10 лет, (через 10 лет просто уже доели, так бы хранились и дольше))15 продуктов, кот...

Что нельзя класть в сушильную машину?

Что нельзя класть в сушильную машину?

Сушилка — один из бытовых приборов, который экономит не только время, но и пространство. Вместо того, чтобы развешивать мокрую одежду по квартире, сушильная машина может высушить одежду за считанные часы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх