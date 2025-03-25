РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Дочка бывшего коммуниста.....сметана с сахаром....Politico: в Еврос...
  • Eduard
    Переворот,а это преступление провели на Украине спецслужбы Европы и США.Politico: в Еврос...
  • Eduard
    Те кто грозит о,бычно сами не воюют,дураков ищут!Politico: в Еврос...

Косачев назвал удары по журналистам продолжением нацисткой практики Киева

Косачев назвал удары по журналистам продолжением нацисткой практики Киева

www.globallookpress.com/Pfc. Aiden O'Marra/Keystone Press Agency Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атакуют российских журналистов, пытаясь таким образом прервать поток правдивой информации из зоны спецоперации России по защите Донбасса, заявил в беседе с РЕН ТВ вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх