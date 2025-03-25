Косачев назвал удары по журналистам продолжением нацисткой практики Киева

www.globallookpress.com/Pfc. Aiden O'Marra/Keystone Press Agency Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атакуют российских журналистов, пытаясь таким образом прервать поток правдивой информации из зоны спецоперации России по защите Донбасса, заявил в беседе с РЕН ТВ вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
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