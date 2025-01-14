Семьи израильских заложников встретились с главой правительства страны

Родственники удерживаемых в секторе Газа израильских заложников призвали Биньямина Нетаньяху заключить соглашение, которое позволит обеспечить из возвращение в четко обозначенные сроки, 14 января сообщает агентство Anadolu.
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