The Eurasian Times: ВСУ «дружественным огнем» сбили половину своих самолетов и вертолетов Константин Ольшанский Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Почти половина украинских истребителей и военных вертолётов сбивается самими ВСУ по ошибке, пишет канадско-индийское издание The Eurasian Times со ссылкой на нардепа Верховной Рады Марьяну Безуглую.
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