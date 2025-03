The Eurasian Times: ВСУ «дружественным огнем» сбили половину своих самолетов и вертолетов Константин Ольшанский Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Почти половина украинских истребителей и военных вертолётов сбивается самими ВСУ по ошибке, пишет канадско-индийское издание The Eurasian Times со ссылкой на нардепа Верховной Рады Марьяну Безуглую.