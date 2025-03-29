БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Patriot сбивает «Кинжалы» исключительно языком, но на деле уничтожает украинские ВВС

Patriot сбивает «Кинжалы» исключительно языком, но на деле уничтожает украинские ВВС

The Eurasian Times: ВСУ «дружественным огнем» сбили половину своих самолетов и вертолетов Константин Ольшанский Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Почти половина украинских истребителей и военных вертолётов сбивается самими ВСУ по ошибке, пишет канадско-индийское издание The Eurasian Times со ссылкой на нардепа Верховной Рады Марьяну Безуглую.

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