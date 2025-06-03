Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Идиоты»: Зеленский обезумел — после переговоров в Стамбуле он начал оскорблять россиян

«Идиоты»: Зеленский обезумел — после переговоров в Стамбуле он начал оскорблять россиян

БлокнотРУ Главарь киевского режима раскритиковал меморандум, который передала Россия. Ну что ж, Владимир Зеленский снова показал свое истинное лицо.

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