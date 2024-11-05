Наука впервые объяснила одно из библейских чудес Иисуса: гигантский улов рыбы мог быть настоящим

Ученые впервые предложили объяснение одному из самых известных чудес Иисуса. Библейский сюжет про гигантский улов рыбы, который веками считался проявлением божественного вмешательства, получил научное объяснение — теперь исследователи полагают, что событие вполне могло быть частью истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии