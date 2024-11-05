TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Черепаха мало двигается, поэтому 300 лет живёт.Сидячий образ жиз...
  • Вадим Скоробогатов
    З_а уши притянули то, что не является ни чем.На снимках из 40х...
  • Sema
    Приятно встретить человека, который согласен с тем, что говорится в Библии, тем более, что Писание в точности согласу...Инженер-самоучка ...

Наука впервые объяснила одно из библейских чудес Иисуса: гигантский улов рыбы мог быть настоящим

Наука впервые объяснила одно из библейских чудес Иисуса: гигантский улов рыбы мог быть настоящим

Ученые впервые предложили объяснение одному из самых известных чудес Иисуса. Библейский сюжет про гигантский улов рыбы, который веками считался проявлением божественного вмешательства, получил научное объяснение — теперь исследователи полагают, что событие вполне могло быть частью истории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Описанное и подтверждённое чудо перестаёт быть чудом и становится явлением природы.
Ответить
1 д.
Владимир Алтайцев
Просто кто-то видел единожды  это явление, вот и писаки  решили  приписать это  Иисусу.Нет никакого чуда.
Ответить
1 д.
ВО
Виктор Окунев
Я буквально лет 10-15 назад с одной удочкой ловил плотвы полведра и больше за полдня. Щуки любых размеров полно было. Но это все было, пока не появились китайские сети. Сейчас коту не всегда поймаешь.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх