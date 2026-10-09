NYP: в США стал распространяться устойчивый к лекарствам возбудитель дизентерии

В США стала активно распространяться жуткая инфекция, которая вызывает диарею с кровью, боль, спазмы в животе, лихорадку и рвоту.
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