Сложнее некуда: Россия оставила возможности для диалога с НАТО

Кремль не будет терпеть «имитацию» взаимоотношений без реального подхода к решению важных вопросов. Москва действительно заинтересована в общении с НАТО, но сейчас сложилась неблагоприятная ситуация, которая не позволяет сотрудничать с альянсом.
Кремль не будет терпеть «имитацию» взаимоотношений без реального подхода к решению важных вопросов. Москва действительно заинтересована в общении с НАТО, но сейчас сложилась неблагоприятная ситуация, которая не позволяет сотрудничать с альянсом.
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