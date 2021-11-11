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Сложнее некуда: Россия оставила возможности для диалога с НАТО

Сложнее некуда: Россия оставила возможности для диалога с НАТО

Кремль не будет терпеть «имитацию» взаимоотношений без реального подхода к решению важных вопросов. Москва действительно заинтересована в общении с НАТО, но сейчас сложилась неблагоприятная ситуация, которая не позволяет сотрудничать с альянсом.

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