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Гарбузов: по программе МПТ создадут 50 промышленных объектов

Гарбузов: по программе МПТ создадут 50 промышленных объектов

Программа МПТ развивает производственную инфраструктуру в разных районах Москвы и повышает привлекательность промышленного строительства для частных инвесторов, благодаря чему в городе появляются новые заводы и технопарки .

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