Арестович*: Зеленский ужасно достал Трампа, но сменить власть на Украине он не сможет Президент США Дональд Трамп крайне раздражён дерзостями в свой адрес со стороны потерявшего легитимность президента Украины, но добиться смены власти в стране не сможет.