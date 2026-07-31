Проба 2
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Проба 2

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20+ простых историй с заводов и цехов, пропитанных машинным маслом, добрым юмором и человеческим теплом

20+ простых историй с заводов и цехов, пропитанных машинным маслом, добрым юмором и человеческим теплом

Порой можно подумать, что на заводе все заняты только работой, а каждый день похож на предыдущий. Но опытные работяги знают, что стоит миновать проходную, улыбнуться вахтеру, вдохнуть запах горячего металла, машинного масла и крепкого чая, как начинается череда захватывающих событий.

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