Команда Fractured Online проведет стрим, на котором расскажет о будущем игры С тех п...

Команда Fractured Online проведет стрим, на котором расскажет о будущем игрыС тех пор как появилась информация о будущем Fractured Online, прошло немало времени, и, похоже, команда готовится к большому стриму, который состоится 8 апреляЧитать дальше → источник.
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