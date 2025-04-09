С Литейного моста на набережную Кутузова сбросили избитого мужчину. Он подрался с двумя сидельцами. Скорая помощь госпитализировала 43-летнего пострадавшего, лежавшего на асфальте без сознания.
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С Литейного моста на набережную Кутузова сбросили избитого мужчину. Он подрался с двумя сидельцами. Скорая помощь госпитализировала 43-летнего пострадавшего, лежавшего на асфальте без сознания.