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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франц Вагнер набрал 32 очка и 9 подборов, «Орландо» выиграл у «Нью-Йорка»

Франц Вагнер набрал 32 очка и 9 подборов, «Орландо» выиграл у «Нью-Йорка»

Бигмен «Мэджик» набрал 32 очка (11 из 19 с игры), 9 подборов, 2 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот. 32 очка – лучший результат немецкого баскетболиста в нынешнем сезоне.

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