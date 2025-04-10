Дочь певца Григория Лепса поделилась редкими кадрами с мужем

Дочь народного артиста России Григория Лепса впервые за долгое время появилась на публике с мужем. Актриса Инга Лепс и режиссер Михаил Плутахин приехали на открытие нового бутика в ГУМе и поделились кадрами с мероприятия в Instagram.
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