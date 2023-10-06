Глава Евросовета Мишель обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в превышении полномочий

В качестве примера превышения полномочий главы ЕК Мишель привел миграционное соглашение с Тунисом.<strong>Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью немецком изданию Spiegel раскритиковал внешнеполитические инициативы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и заявил, что она превышает полномочия.