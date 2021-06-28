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Психолог рассказала, кому особенно неприятны политические новости

Психолог рассказала, кому особенно неприятны политические новости

Психолог рассказала, кому особенно неприятны политические новости / Pr Scr youtube.com / «60 минут» Психолог Элена Гамаюн объяснила, почему шокирующие новости о трагедиях или происшествиях лучше читать в интернете, чем смотреть по телевизору.

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