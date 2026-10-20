“Former officials from the Trump, Biden and Obama administrations are warning that the U.S. is at risk of losing a technological and industrial race with China—unless it adopts a sweeping energy-permitting bill,” the Wall Street Journal reports.
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