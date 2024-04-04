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Зелёные лесбиянки станут первой вступившей в «брак» однополой парой среди министров в ФРГ

Зелёные лесбиянки станут первой вступившей в «брак» однополой парой среди министров в ФРГ

Ненадолго заглянем в рубрику "Их нравы".Министр юстиции земли Саксония Катя Майер и семейный министр земли Северный Рейн-Вестфалия Жозефина Пауль объявили о решении "связать себя узами брака", сообщили немецкие СМИ.

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