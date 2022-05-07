Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области поздравил ветерана ВОВ с Днём Победы

В преддверии Дня Победы генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев и председатель Совета ветеранов ОВД региона генерал-полковник милиции в отставке Владимир Щербаков навестили ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции в отставке Геннадия Владимировича Луканова.