Происшествия

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    В каком месте он ветеран он что принимал участие ? он просто является дите войны в 45 ему было  всего 14 лет.В Новгородской об...
  • Mikhail Stepanov
    Отдать этого подонка правоохранителям ДНР, у них смертная казнь не отменена и повесить этого подонка, как бандеровцев...Украинскому офице...
  • Mikhail Stepanov
    Вместо уголовных дел накрыть их к чертовой матери ракетными ударами и уголовные дела не нужны будут в следствии ликви...Возбуждены новые ...

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области поздравил ветерана ВОВ с Днём Победы

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области поздравил ветерана ВОВ с Днём Победы

В преддверии Дня Победы генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев и председатель Совета ветеранов ОВД региона генерал-полковник милиции в отставке Владимир Щербаков навестили ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции в отставке Геннадия Владимировича Луканова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх