Эмир Катара вылетел в Москву, где встретится с Путиным

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отправился с официальным визитом в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на агентство QNA.
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