Эксперт Анна Сайгина назвала июль и октябрь 2025 года выгодными для отпуска

Эксперт Анна Сайгина отметила, что июль и октябрь 2025 года — самые выгодные месяцы для отпуска. Она объяснила, как планировать отпуск, чтобы минимизировать расходы и получить больше дохода, и дала советы по распределению дней отдыха.