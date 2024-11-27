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Эксперт Анна Сайгина назвала июль и октябрь 2025 года выгодными для отпуска

Эксперт Анна Сайгина назвала июль и октябрь 2025 года выгодными для отпуска

Эксперт Анна Сайгина отметила, что июль и октябрь 2025 года — самые выгодные месяцы для отпуска. Она объяснила, как планировать отпуск, чтобы минимизировать расходы и получить больше дохода, и дала советы по распределению дней отдыха.

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