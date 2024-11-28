В Москве допускают переговорное решение по Украине

Москва не против переговорного решения ситуации с Украиной. «Если кураторы киевского режима, его кукловоды, признают, что альтернативы тому решению, которое изложено президентом Путиным на встрече с руководством МИД 14 июня, с поправкой на произошедшее с того времени развития «на земле» нет, если они увидят, что альтернативы этому нет, тогда, конечно, переговорное решение возможно», - заявил собеседник агентства.