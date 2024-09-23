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Политика как она есть

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Трамп раскритиковал ведущую Опру Уинфри из-за поддержки Харрис

Трамп раскритиковал ведущую Опру Уинфри из-за поддержки Харрис

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ведущая Опра Уинфри, которая поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, больше не является тем человеком, которого он знает.

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