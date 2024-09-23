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В России ввели стандарт защиты ипотечных заемщиков. Что это значит

В России ввели стандарт защиты ипотечных заемщиков. Что это значит

Стандарт устанавливает запрет на длительное размещение ипотечных средств на аккредитивах. Банк теперь не вправе будет получать вознаграждение от застройщика за пониженную ставку по ипотеке, если это ведет к удорожанию квартиры С 1 января 2025 года в России заработает стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков.

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