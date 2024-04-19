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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа предприятием ОПК в Омской области

Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа предприятием ОПК в Омской области

Глава российского военного ведомства отметил, что предприятие выполняет в полном объеме задание по гособоронзаказу, а также успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки.

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