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Михалков отреагировал на обвинения Собчак в том, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке Ивлеевой

Михалков отреагировал на обвинения Собчак в том, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке Ивлеевой

По словам режиссера, во время встреч с президентом он обсуждает более важные темы. Известный российский режиссер Никита Михалков ответил на недавние заявления телеведущей Ксении Собчак о том, что Михалков якобы показал Путину видео с «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

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