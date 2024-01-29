Михалков отреагировал на обвинения Собчак в том, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке Ивлеевой

По словам режиссера, во время встреч с президентом он обсуждает более важные темы. Известный российский режиссер Никита Михалков ответил на недавние заявления телеведущей Ксении Собчак о том, что Михалков якобы показал Путину видео с «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.