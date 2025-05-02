Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 652 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Стрелковое оружие для чего,дробовики?Украинские дроны ...
  • Eduard
    Все партии разные,эти ССовцы собираются всех разогнать!Госсекретарь США ...
  • Русский Россиянин
    Видимо надо и дальше объявлять перемирие, на постоянной основе 😭, видимо три раза не хватило, чтобы понять что нацис...В Севастополе рас...

Трамп заявил о победе США в Первой и Второй мировых войнах. Он объявил праздниками 8 мая и 11 ноября

Трамп заявил о победе США в Первой и Второй мировых войнах. Он объявил праздниками 8 мая и 11 ноября

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги Первой и Второй мировых войн. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Тросницкий
Ну, это смотря как посмотреть… Капитал США, конечно славно наспекулировал на этих войнах, да, Первую мировую Российская империя проиграла еще до вступления в нее. Но… Инициатором является конгломерат крупных финансистов США,Британии, Германии, Франции, известный, как ФРС. Ими ставилась задача в Первой мировой- раздробить Германскую, Российскую, Австро-Венгерскую и Османскую империи и присвоить в свою собственность их ресурсы. Чьи солдаты где и в кого стреляли- вопрос второстепенный, главное, заставить эти империи истощить друг друга полностью. Задача в Первой мировой выполнена не была- помешали большевики. Тогда эти же финансисты профинансировали приход Гитлера к власти, возрождение Германскую и Австро-Венгерскую империи в виде рейха, резкий подъем промышленности и ВПК новой империи и запустили вторую попытку- Вторая мировая. И снова им все равно чьи солдаты в кого стреляли: задача- полностью обескровить и рейх и СССР. Но снова помешали большевики. Сейчас раскручивается третья попытка. Пора бы задуматься. Предметно.
Ответить
11 час.
ЛС
Лидия Санникова
Трамп совсем больной на голову. Дурак дураком...
Ответить
11 час.
Борис Тросницкий
Ну не скажите, он вполне себе хороший гопник. Ковбой в налетчики подавшийся. И не дурной, а излишне наглый, берега потерявший.
Ответить
11 час.
наверх