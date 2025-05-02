Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги Первой и Второй мировых войн. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил о победе США в Первой и Второй мировых войнах. Он объявил праздниками 8 мая и 11 ноября
Комментарии
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Борис Тросницкий
Ну, это смотря как посмотреть… Капитал США, конечно славно наспекулировал на этих войнах, да, Первую мировую Российская империя проиграла еще до вступления в нее. Но… Инициатором является конгломерат крупных финансистов США,Британии, Германии, Франции, известный, как ФРС. Ими ставилась задача в Первой мировой- раздробить Германскую, Российскую, Австро-Венгерскую и Османскую империи и присвоить в свою собственность их ресурсы. Чьи солдаты где и в кого стреляли- вопрос второстепенный, главное, заставить эти империи истощить друг друга полностью. Задача в Первой мировой выполнена не была- помешали большевики. Тогда эти же финансисты профинансировали приход Гитлера к власти, возрождение Германскую и Австро-Венгерскую империи в виде рейха, резкий подъем промышленности и ВПК новой империи и запустили вторую попытку- Вторая мировая. И снова им все равно чьи солдаты в кого стреляли: задача- полностью обескровить и рейх и СССР. Но снова помешали большевики. Сейчас раскручивается третья попытка. Пора бы задуматься. Предметно.
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11 час.
ЛС
Лидия Санникова
Трамп совсем больной на голову. Дурак дураком...
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11 час.
Борис Тросницкий
Ну не скажите, он вполне себе хороший гопник. Ковбой в налетчики подавшийся. И не дурной, а излишне наглый, берега потерявший.
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11 час.
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