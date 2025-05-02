Трамп заявил о победе США в Первой и Второй мировых войнах. Он объявил праздниками 8 мая и 11 ноября

Борис Тросницкий

Ну, это смотря как посмотреть… Капитал США, конечно славно наспекулировал на этих войнах, да, Первую мировую Российская империя проиграла еще до вступления в нее. Но… Инициатором является конгломерат крупных финансистов США,Британии, Германии, Франции, известный, как ФРС. Ими ставилась задача в Первой мировой- раздробить Германскую, Российскую, Австро-Венгерскую и Османскую империи и присвоить в свою собственность их ресурсы. Чьи солдаты где и в кого стреляли- вопрос второстепенный, главное, заставить эти империи истощить друг друга полностью. Задача в Первой мировой выполнена не была- помешали большевики. Тогда эти же финансисты профинансировали приход Гитлера к власти, возрождение Германскую и Австро-Венгерскую империи в виде рейха, резкий подъем промышленности и ВПК новой империи и запустили вторую попытку- Вторая мировая. И снова им все равно чьи солдаты в кого стреляли: задача- полностью обескровить и рейх и СССР. Но снова помешали большевики. Сейчас раскручивается третья попытка. Пора бы задуматься. Предметно.