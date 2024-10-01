🇷🇺Расчет 57-мм автоматического зенитного орудия С-60 с самого утра передают пламенный привет хохлам🔥 #ВСРФ #С60 #ВСУ #СВО.
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🇷🇺Расчет 57-мм автоматического зенитного орудия С-60 с самого утра передают пламенный привет хохлам🔥 #ВСРФ #С60 #ВСУ #СВО.
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