Почти миллион рублей в месяц. Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

Росстат раскрыл данные о самых доходных направлениях за первые пять месяцев 2026 года По данным Росстата, которые проанализировал ТАСС, в России выявлены отрасли с наиболее высокими средними зарплатами за первые пять месяцев 2026 года.
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Самая высокооплачиваемая в России "отрасль", это ДЕПУТАТЫ на шее у народа. Хорошего ничего не могут придумать, зато антинародные указы из них льются, как из рога "изобилия".