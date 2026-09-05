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Почти миллион рублей в месяц. Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

Почти миллион рублей в месяц. Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

Росстат раскрыл данные о самых доходных направлениях за первые пять месяцев 2026 года По данным Росстата, которые проанализировал ТАСС, в России выявлены отрасли с наиболее высокими средними зарплатами за первые пять месяцев 2026 года.

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