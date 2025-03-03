Добрый день, уважаемые сотрудники «Моей Семьи»! Газету не выписываю, но стараюсь покупать часто. Мне 70 лет.
К сожалению, отдала деньги дочери на хранение
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Думаю заказать в банке справку о переводах, но за справку нужно платить 2300 рублей" Враньё, все справки в Сбере бесплатные.А пишет побирушка.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Да хоть какой юрист. Мамашка переводила бескорыстно.потому никто ей деньги не вернёт
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9 час.
D
Dushka
что то мутит мамаша
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7 мин.
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