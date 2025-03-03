Моя семья. Счас...
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    Да  хоть какой  юрист. Мамашка  переводила  бескорыстно.потому  никто  ей  деньги не вернётК сожалению, отда...
  • Владимир Алтайцев
    Думаю заказать в банке справку о переводах, но за справку нужно платить 2300 рублей"  Враньё, все  справки в Сбере  б...К сожалению, отда...

К сожалению, отдала деньги дочери на хранение

К сожалению, отдала деньги дочери на хранение

Добрый день, уважаемые сотрудники «Моей Семьи»! Газету не выписываю, но стараюсь покупать часто. Мне 70 лет.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Думаю заказать в банке справку о переводах, но за справку нужно платить 2300 рублей&quot;  Враньё, все  справки в Сбере  бесплатные.А пишет  побирушка.
Ответить
9 час.
Владимир Алтайцев
Да  хоть какой  юрист. Мамашка  переводила  бескорыстно.потому  никто  ей  деньги не вернёт
Ответить
9 час.
D
Dushka
что то мутит мамаша
Ответить
7 мин.
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