Министра культуры Любимову призвали распространить действие Пушкинской карты на детей с семи лет

Программа может распространиться на малоимущие семьи. Расширение запланировано на 2024 год. Министра культуры РФ Ольгу Любимову попросили распространить Пушкинскую карту на детей в возрасте от семи до 14 лет, проживающих в малоимущих семьях.
Программа может распространиться на малоимущие семьи. Расширение запланировано на 2024 год. Министра культуры РФ Ольгу Любимову попросили распространить Пушкинскую карту на детей в возрасте от семи до 14 лет, проживающих в малоимущих семьях.
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