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Памятник Кукше Печерскому рядом с Троицким собором был установлен 8 лет назад

Памятник Кукше Печерскому рядом с Троицким собором был установлен 8 лет назад

8 лет назад в Калуге появился памятник преподобному Кукше - святому, крестившему вятичей в XII веке и ставшему символом распространения православия на Руси.

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