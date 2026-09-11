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Регионы России

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Матвей Сафонов включён в число претендентов на премию имени Льва Яшина

Матвей Сафонов включён в число претендентов на премию имени Льва Яшина

Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов вошёл в список номинантов на премию имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал France Football лучшему голкиперу по итогам года.

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