Демонстратор сверхзвукового самолета XB-1 компании Boom Supersonic совершил десятый полет

Прототип сверхзвукового самолета XB-1 во время десятого испытательного полета / © Boom Supersonic Специалисты оценили управляемость самолета на скорости 1163 километра в час с отключенной системой повышения устойчивости.
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