Тренер клуба НХЛ назвал потерей отстраненного игрока "Колорадо" Ничушкина

Главный тренер одной из команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который пожелал остаться анонимным, прокомментировал отстранение от игры в лиге форварда "Колорадо" Валерия Ничушкина, передает The Athletic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии